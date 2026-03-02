Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира» Нетаньяху: США и Израиль начали операцию против Ирана для спасения мира

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана ради спасения «мира» заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые передает The Jerusalem Post, приближается день, когда иранский народ «сможет свергнуть режим в Тегеране».

Приближается день, когда иранский народ сможет сбросить иго тирании. Это борьба за человечество. Тираны [из] Тегерана нападают на мирных жителей. Мы же нападаем на тиранов Тегерана, чтобы защитить мирных жителей, — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху добавил, что если Иран получит ядерное оружие и средства его доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, то он станет угрозой для всего человечества. Поэтому, по его словам, они с президентом США Дональдом Трампом приняли решение защитить себя, подчеркнув, что этим действием они защищают также и других.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль намерен увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшие дни. По его словам Тель-Авив продолжает атаковать Тегеран.