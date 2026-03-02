Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 20:59

Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»

Нетаньяху: США и Израиль начали операцию против Ирана для спасения мира

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана ради спасения «мира» заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые передает The Jerusalem Post, приближается день, когда иранский народ «сможет свергнуть режим в Тегеране».

Приближается день, когда иранский народ сможет сбросить иго тирании. Это борьба за человечество. Тираны [из] Тегерана нападают на мирных жителей. Мы же нападаем на тиранов Тегерана, чтобы защитить мирных жителей, — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху добавил, что если Иран получит ядерное оружие и средства его доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, то он станет угрозой для всего человечества. Поэтому, по его словам, они с президентом США Дональдом Трампом приняли решение защитить себя, подчеркнув, что этим действием они защищают также и других.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль намерен увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшие дни. По его словам Тель-Авив продолжает атаковать Тегеран.

Израиль
Иран
Беньямин Нетаньяху
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о возобновлении переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.