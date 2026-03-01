Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:46

«В сердце Тегерана»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Израиль намерен увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшие дни, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые передает The Jerusalem Post, Тель-Авив продолжает атаковать Тегеран и сейчас.

Наши силы наносят удары в сердце Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только нарастать, — сказал премьер.

Ранее в Сети появились кадры из Тегерана, который подвергся массированному обстрелу со стороны Армии обороны Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что удары наносятся по центру столицы Ирана.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео, на котором, предположительно запечатлено, уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper. Перед этим сообщалось, что один американский дрон нейтрализовали на юге страны.

Также президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассматривает месть за убийство верховного лидера Али Хаменеи как свое законное право и обязанность и приложит все усилия для выполнения этого долга. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели аятоллы.

Биньямин Нетаньяху
Иран
Израиль
атаки
