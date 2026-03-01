Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 19:32

Израиль объявил масштабный призыв резервистов

Израиль мобилизует 100 тыс. резервистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Армия обороны Израиля объявила о планах призвать до 100 тыс. резервистов, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Операция против Ирана получила название «Рык льва». Когда именно будет объявлена мобилизация — не уточняется.

Армия обороны Израиля готовится призвать на службу 100 тыс. резервистов и повышает боеготовность в различных секторах в рамках операции «Рык льва», — говорится в заявлении.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшие дни. По его словам, Тель-Авив продолжает атаковать Тегеран и сейчас.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Иран при поддержке группировки «Хезболла» может попытаться устранить Нетаньяху. Он также не исключил, что последствиями объявленного Ираном джихада против США и Израиля станут серьезные диверсии в США.

До этого корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. КСИР также пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».

Ближний Восток
происшествия
армии
Израиль
Иран
