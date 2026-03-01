Названо количество погибших при ракетном ударе Ирана по Израилю Восемь человек стали жертвами ракетного удара Ирана по Израилю

Восемь человек погибли в результате удара иранской баллистической ракеты по Бейт-Шемешу, сообщили в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом», передает Times of Israel. На место происшествия прибыло около 30 машин скорой помощи и реанимобилей для оказания помощи пострадавшим и их транспортировки в больницы.

По информации издания, ракета попала в жилой район города, значительно повредив бомбоубежище и близлежащие строения. На месте происшествия также задействованы вертолеты, предназначенные для эвакуации пострадавших.

Ранее сообщалось, что Израиль применил противокорабельную ракету Ice Breaker по Тегерану. Это первый случай использования данного вида оружия. Ice Breaker («Ледокол») может наносить удары по целям на расстоянии до 300 км. Она оснащена боевой частью весом примерно 100 кг и радиолокационной системой управления, которая не зависит от GPS. Длина ракеты составляет четыре метра.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что у Израиля могут закончиться зенитные ракеты через две недели из-за текущих атак Ирана. По его оценке, Иран способен продолжать ракетные удары с текущей интенсивностью еще 40 дней, имея около трех-четырех тысяч баллистических ракет и запуская ежедневно около 100 ракет.