В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану Мема: человечество находится на грани краха из-за ударов США и Израиля по Ирану

Недавние военные действия США и Израиля против Ирана, а также обострение ситуации в Афганистане и Пакистане, создают угрозу для будущего человечества, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, тот факт, что множество ядерных держав находятся в состоянии конфликта, создает чрезвычайно тревожную обстановку.

Две новые войны всего за одну неделю: Афганистан — Пакистан, Израиль — США — Иран. Как долго мир сможет просуществовать при такой скорости начала новых конфликтов? Я считаю, что человечество на грани краха, — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на поддержку своих ближневосточных союзников, включая йеменских хуситов, ливанскую «Хезболлу», иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцев, в конфликте с Израилем и США. Они могут вмешаться не сразу, но обязательно присоединятся, если конфликт обострится.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, назвав убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи циничным нарушением морали и международного права. Он отметил, что в России Хаменеи будут помнить как важного государственного деятеля, способствовавшего развитию отношений между странами.