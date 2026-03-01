Путин отреагировал на убийство Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права, заявил президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права, — сказано в телеграмме.

До этого стало известно, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. По словам источников, сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.