Путин проведет переговоры с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин на неделе со 2 по 8 марта встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. Также глава государства примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД РФ.

Кроме того, Путин встретится с членами правительства, а также продолжит работу с регионами. Зарубин уточнил, что на неделе у президента могут быть и другие международные контакты.

Ранее президент РФ провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Ирана, который подвергся атаке со стороны США и Израиля.

Также Путин заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По словам президента, в России иранского политика будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.