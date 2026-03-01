Стало известно, кто «держит» русские магазины в Европе РИА Новости: украинцы управляют магазинами с русскими продуктами в ЕС и США

Популярные в Европе и США «русские» магазины управляются украинцами, передает РИА Новости. Они либо являются владельцами торговых точек, либо работают в них.

В Гааге есть магазин, который сейчас известен как магазин товаров из Восточной Европы. Его открыли два брата с Украины. Работники магазина, судя по их акценту, тоже украинцы. В Словакии же страницы социальных сетей, связанные с «русскими» магазинами, ведутся на словацком и украинском языках. Работники этих точек, судя по произношению, также родом с Украины.

В Варшаве можно найти украинские магазины, предлагающие немецкую и азербайджанскую черную и красную икру, литовское сало и грузинскую аджику. Цены на эти товары выше, чем в польских магазинах, а качество, как правило, уступает им. С Украины привозят семечки, водку и пиво, включая разливное, а также конфеты фабрики «Рошен». Особой популярностью пользуются сушеная рыба и маринованные помидоры, которые не встречаются в польских магазинах.

Ранее сообщалось, что российские продукты исчезли с полок «русских» магазинов в Европе. В чешских магазинах Kolobok и Matrjoshka почти нет российских товаров: колбасы, рыба, алкоголь и сладости производятся в странах ЕС. В Гааге в магазине славянских продуктов большинство товаров происходит из Германии, Польши, Литвы, Латвии и Болгарии.