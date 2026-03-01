Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:43

Стало известно, кто «держит» русские магазины в Европе

РИА Новости: украинцы управляют магазинами с русскими продуктами в ЕС и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Популярные в Европе и США «русские» магазины управляются украинцами, передает РИА Новости. Они либо являются владельцами торговых точек, либо работают в них.

В Гааге есть магазин, который сейчас известен как магазин товаров из Восточной Европы. Его открыли два брата с Украины. Работники магазина, судя по их акценту, тоже украинцы. В Словакии же страницы социальных сетей, связанные с «русскими» магазинами, ведутся на словацком и украинском языках. Работники этих точек, судя по произношению, также родом с Украины.

В Варшаве можно найти украинские магазины, предлагающие немецкую и азербайджанскую черную и красную икру, литовское сало и грузинскую аджику. Цены на эти товары выше, чем в польских магазинах, а качество, как правило, уступает им. С Украины привозят семечки, водку и пиво, включая разливное, а также конфеты фабрики «Рошен». Особой популярностью пользуются сушеная рыба и маринованные помидоры, которые не встречаются в польских магазинах.

Ранее сообщалось, что российские продукты исчезли с полок «русских» магазинов в Европе. В чешских магазинах Kolobok и Matrjoshka почти нет российских товаров: колбасы, рыба, алкоголь и сладости производятся в странах ЕС. В Гааге в магазине славянских продуктов большинство товаров происходит из Германии, Польши, Литвы, Латвии и Болгарии.

магазины
украинцы
Европа
США
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.