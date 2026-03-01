Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 15:57

Последствия ракетного удара Ирана в Бейт-Шемеше показали на видео

Жители Бейт-Шемеша поделились кадрами с последствиями ракетного удара Ирана

Израиль Израиль Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В соцсетях распространяются кадры последствий иранского удара по израильскому Бейт-Шемешу. Очевидцы показывают масштабные разрушения в жилых районах и работу экстренных служб на месте прилетов.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили не менее 20 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Под завалами обрушившихся зданий до сих пор остаются люди. Трагедия усугубилась тем, что в районе не сработала система оповещения, из-за чего мирные жители не успели уйти в укрытия.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Иерусалиме зафиксировали взрывы после начала ответной атаки Ирана на Израиль. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет.

После этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал Вашингтону и Тель-Авиву, что их ждет беспрецедентное возмездие за гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Политик подчеркнул, что предыдущие ракетные залпы нанесли ущерб вражеским объектам, но 1 марта их ждет атака невиданной силы.

Израиль
Иран
пострадавшие
ракетные удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.