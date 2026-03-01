Последствия ракетного удара Ирана в Бейт-Шемеше показали на видео

В соцсетях распространяются кадры последствий иранского удара по израильскому Бейт-Шемешу. Очевидцы показывают масштабные разрушения в жилых районах и работу экстренных служб на месте прилетов.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили не менее 20 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Под завалами обрушившихся зданий до сих пор остаются люди. Трагедия усугубилась тем, что в районе не сработала система оповещения, из-за чего мирные жители не успели уйти в укрытия.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Иерусалиме зафиксировали взрывы после начала ответной атаки Ирана на Израиль. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет.

После этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал Вашингтону и Тель-Авиву, что их ждет беспрецедентное возмездие за гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Политик подчеркнул, что предыдущие ракетные залпы нанесли ущерб вражеским объектам, но 1 марта их ждет атака невиданной силы.