В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана Госдума осудила вмешательство в дела Ирана и расправу над его законным лидером

Российские депутаты решительно осуждают убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, вмешательство в дела Ирана недопустимо.

Государственная дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права, — отметил он.

До этого депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что удары по Ирану наглядно показали, зачем России необходимы такие новейшие комплексы, как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». Также речь идет о необходимости технологических решений (мессенджер Max). В связи с этим депутат назвал СВО самым очищающим огнем.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и Пезешкиану, заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.