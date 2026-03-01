Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:16

Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане

Во время протестов в Исламабаде погибли люди

Беспорядки у здания американского посольства, Пакистан Беспорядки у здания американского посольства, Пакистан Фото: Imran Ali/XinHua/Global Look Press
В ходе столкновений у здания американского посольства в Исламабаде есть погибшие и раненые среди демонстрантов, передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Беспорядки начались после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Есть убитые и несколько раненых в результате столкновений с демонстрантами рядом с посольством США в Исламабаде, — рассказал собеседник.

До этого участники протестов в Пакистане подожгли здание офиса ООН в городе Скарду. По сведениям журналистов, после предполагаемого поджога из здания повалил дым.

Ранее проиранские демонстранты в пакистанском Карачи взяли штурмом генеральное консульство США. Погромщики демонстративно сожгли американский флаг и заняли основные служебные помещения. Ситуация переросла в вооруженное столкновение, когда сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по нападавшим.

Тем временем военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что атака на ядерный центр Димона в Израиле может стать местью Ирана за убийство Хаменеи. Он отметил, что для удара Иран может использовать гиперзвуковые ракеты Fattah.

