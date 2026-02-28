Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама

Санитарно-гигиенические условия на юге Вьетнама остаются на недостаточно высоком уровне, заявил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это касается не только популярного у туристов острова Фукуок, но и всего региона.

К сожалению, санитарно-гигиенические условия и профилактика различных инфекций не только на острове Фукуок, но и в целом на юге Вьетнама продолжают оставаться на недостаточном уровне, — рассказал Садыков.

Дипломат призвал россиян строго соблюдать гигиенические нормы и при первых симптомах заболеваний сразу обращаться к врачам. Он также отметил, что наличие медицинской страховки становится особенно актуальным при поездках в этот район.

Ранее Садыков сообщал, что на острове Фукуок из-за различных инфекций погибли несколько россиян. Точное число умерших и обстоятельства их смерти не уточняются. Он подчеркнул, что в генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих в стране, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.