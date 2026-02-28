«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать

Народная артистка России Ирина Шевчук сильно страдала, когда ее дочь, актриса театра и кино Афанасьева-Шевчук попала в ДТП, рассказала ее коллега по цеху Галина Бокашевская на церемонии прощания со звездой «А зори здесь тихие». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это было трудное время.

Мы видели, как она страдала, когда доченька попала в автокатастрофу. Это было тяжелое время. Мы все молились и верили. Саша — она вообще ребенок любви, — отметила она.

Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.

Ранее актриса Екатерина Маркова заявила, что режиссера картины «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого на пробах впечатлили грустные и бездонные глаза Шевчук. По словам артистки, она была особенной для всех. В последний раз Маркова встретилась с коллегой по цеху на церемонии открытия памятника в парке «Патриот». Актриса выразила соболезнования и подчеркнула, что память о Шевчук навсегда останется с ней.