Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:54

«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать

Актриса Бокашевская: Ирина Шевчук сильно переживала за дочь после ДТП

Актриса Галина Бокашевская идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве Актриса Галина Бокашевская идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка России Ирина Шевчук сильно страдала, когда ее дочь, актриса театра и кино Афанасьева-Шевчук попала в ДТП, рассказала ее коллега по цеху Галина Бокашевская на церемонии прощания со звездой «А зори здесь тихие». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это было трудное время.

Мы видели, как она страдала, когда доченька попала в автокатастрофу. Это было тяжелое время. Мы все молились и верили. Саша — она вообще ребенок любви, — отметила она.

Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.

Ранее актриса Екатерина Маркова заявила, что режиссера картины «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого на пробах впечатлили грустные и бездонные глаза Шевчук. По словам артистки, она была особенной для всех. В последний раз Маркова встретилась с коллегой по цеху на церемонии открытия памятника в парке «Патриот». Актриса выразила соболезнования и подчеркнула, что память о Шевчук навсегда останется с ней.

актрисы
ДТП
дочери
переживания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?
Американист оценил вероятность свержения режима в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.