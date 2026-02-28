ВС России поразили питающие украинский ВПК энергообъекты

ВС России ударили по энергетическим объектам, задействованным в интересах украинского ВПК, а также по местам запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Использовались для этого силы авиации, ударные дроны, ракеты и артиллерия.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что ВС РФ освободили Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток».

Ранее стало известно, что операторы дронов элитного полка ВСУ «Шквал» были уничтожены ударами российских «Гераней». ОНи обеспечивали прикрытие наступления на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В российском оборонном ведомств не комментировали эту информацию.