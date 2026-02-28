Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 14:13

Мерц передразнил Трампа и сорвал овации на съезде партии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время речи на съезде Христианско-демократической партии (ХДС) в Гессене спародировал президента США Дональда Трампа и сорвал овации, передает Clash Report, публикуя видео с выступления. Политик рассказал, как он обсуждал с американским коллегой вопросы миграции, хвалясь, что Берлину удалось снизить количество прошений о предоставлении убежища на 60%.

«Что ты сказал? 60%?» Да, президент, я говорю, что мы снизили показатели на 60%. «Я не могу в это поверить». Я с ним увижусь снова в понедельник и покажу ему это уже на графиках, — заявил Мерц.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп разочаровался поведением директора ФБР Кэша Пателя на Олимпиаде в Италии. По информации источников, глава Белого дома лично выразил свое недовольство главе ведомства из-за видео, где тот с пивом в руках празднует победу американской сборной по хоккею в раздевалке спортсменов. Он также сказал Пателю, что недоволен не только этой сценой, но и использованием правительственного самолета для поездки в Милан.

