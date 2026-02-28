Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 15:35

Появилось видео с реакцией военных США на ответный удар Ирана по их базе

Паника американских военных во время атаки на их базу в Бахрейне попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранское агентство IRNA распространило видео, снятое американским военнослужащим в момент удара по базе США в Бахрейне. На кадрах видна паническая реакция солдата на близкий взрыв. Все это время на фоне слышно, как гудит сирена.

Неизвестный оператор, предположительно солдат США, ведет съемку из окна до тех пор, пока очередной прилет не происходит в непосредственной близости от здания, где он находился. После мощного взрыва автор ролика, не скрывая эмоций, ругается и отбегает подальше от стекла.

Спустя некоторое время он вновь решается подойти к окну, чтобы зафиксировать последствия попадания и поднимающиеся над базой столбы густого дыма.

До этого стало известно, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре. До этого взрывы раздались в столице Абу-Даби. По предварительной информации, ОАЭ закрыли свое воздушное пространство после этого происшествия.

Ракетные удары нанесли в качестве возмездия за атаку на Тегеран, где утром 28 февраля прогремела серия взрывов. Целями Тель-Авива стала резиденция президента Ирана, а также штаб разведки КСИР и аэропорт.

