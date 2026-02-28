Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:54

Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Актриса Тарасова пожаловалась на невозможность вылететь из ОАЭ из-за обстрелов

Виктория Тарасова Виктория Тарасова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская актриса Виктория Тарасова сообщила, что не может попасть на рейс в аэропорту Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке. В беседе с MK.RU она призналась, что ранее уже была в горячих точках, и, несмотря на это, ей все равно страшно.

Было, конечно, жутко. <...> Я уже привычная к ракетам, к бомбежкам. Потому что не раз бывала в горячих точках, находилась под бомбежками. И все равно страшно. <...> Как бы я ни хорохорилась, очень неприятно находиться в центре событий, — поделилась Тарасова.

Кроме того, из Дубая не может вылететь другая российская актриса Анна Пересильд, сообщает Telegram-канал Mash. Воздушное пространство над страной временно закрыто из-за обстрела Ираном американских баз в ОАЭ.

Похожая ситуация случилась с известным израильским диджеем Авирамом Сахараем, однако тот не может вылететь из Москвы. Как уточняет канал, вчера у него был концерт в Москве, сегодня же запланировано выступление в Санкт-Петербурге. По завершении своей программы артист рассчитывает остаться на некоторое время в Москве до стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее очевидцы запечатлели на видео интенсивную работу систем ПВО в небе над Абу-Даби. На кадрах видны перехваты и падение нескольких сбитых иранских ракет. В Минобороны страны позже заявили, что военные успешно перехватили часть ракет. Ведомство отдельно подчеркнуло, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные действия в адрес Ирана.

Ближний Восток
ОАЭ
Анна Пересильд
вооруженные конфликты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.