Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Российская актриса Виктория Тарасова сообщила, что не может попасть на рейс в аэропорту Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке. В беседе с MK.RU она призналась, что ранее уже была в горячих точках, и, несмотря на это, ей все равно страшно.

Было, конечно, жутко. <...> Я уже привычная к ракетам, к бомбежкам. Потому что не раз бывала в горячих точках, находилась под бомбежками. И все равно страшно. <...> Как бы я ни хорохорилась, очень неприятно находиться в центре событий, — поделилась Тарасова.

Кроме того, из Дубая не может вылететь другая российская актриса Анна Пересильд, сообщает Telegram-канал Mash. Воздушное пространство над страной временно закрыто из-за обстрела Ираном американских баз в ОАЭ.

Похожая ситуация случилась с известным израильским диджеем Авирамом Сахараем, однако тот не может вылететь из Москвы. Как уточняет канал, вчера у него был концерт в Москве, сегодня же запланировано выступление в Санкт-Петербурге. По завершении своей программы артист рассчитывает остаться на некоторое время в Москве до стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее очевидцы запечатлели на видео интенсивную работу систем ПВО в небе над Абу-Даби. На кадрах видны перехваты и падение нескольких сбитых иранских ракет. В Минобороны страны позже заявили, что военные успешно перехватили часть ракет. Ведомство отдельно подчеркнуло, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные действия в адрес Ирана.