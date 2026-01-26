Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке

США стягивают к Ирану военные силы. В непосредственной близости от берегов страны находится авианосец Abraham Lincoln. Эксперты полагают, что это может означать угрозу вторжения или массированных ракетных обстрелов. Тегерану есть чем ответить на подобные действия, также важную роль сыграть в разрешении конфликта могут российские дипломатические усилия. Почему над Ираном нависла угроза войны, как с этим связана недавняя волна протестов и к каким последствиям для мирового нефтяного рынка может это привести — в материале NEWS.ru

Насколько вероятно нападение США на Иран

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток, сообщил израильский телеканал 13TV. По версии журналистов, это может быть связано с потенциальной атакой США на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабли ВМС США движутся в сторону Персидского залива «на всякий случай». Он предостерег власти Ирана от необдуманных действий и подчеркнул, что если «что-то произойдет», то эта страна «взлетит на воздух».

В ответ глава комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи посоветовал американским солдатам до того, как они атакуют Иран, попрощаться с семьями.

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал чиновник в социальной сети X.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Тегеран о возможных последствиях ответного удара по его стране.

«Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, Израиль, мы будем действовать с невиданной ранее силой», — подчеркнул он.

Главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов считает высокой вероятность начала очередного военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Судя по тому, что американцы отводят военный контингент со своих сухопутных баз в прилегающих к Ирану странах, то есть из зоны поражения иранских ракет, и, напротив, наращивают военно-морскую составляющую, гораздо менее уязвимую перед баллистическими ракетами, удар крайне возможен», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре с NEWS.ru оценил вероятность начала новой войны с Ираном.

«Ранее Трамп заявлял, что склонен решать ситуацию с Ираном переговорным путем, да и Израиль не настаивает именно на военном вмешательстве, а ограничивается суровыми предупреждениями. Иран, в свою очередь, отказался от дальнейших массовых казней протестующих, а сами протесты в Исламской Республике в общем-то сошли на нет. Другой вопрос, что Трампа мы знаем как достаточно непредсказуемого политика, а Израиль в последнее время устраивает военные операции исходя из своих внутренних, не всегда понятных окружающим, соображений, поэтому вероятность начала конфликта можно оценивать как 50 на 50», — сказал политолог.

Почему США хотят напасть на Иран

По словам Мзареулова, основная причина внешнего военного давления на Иран связана с тем, что у него до сих пор нет своего ядерного оружия.

«Нынешняя ситуация вокруг Тегерана связана с тем, что он необоснованно затягивает, похоже, по чисто идеологическим причинам, создание средств ядерного возмездия. Нападение на Иран в статусе ядерной державы было бы абсолютно невозможно ни для Израиля, ни для США», — подчеркнул историк спецслужб.

Официальным поводом для Вашингтона, чтобы отправить военные корабли в сторону Ирана, стала недавняя волна массовых протестов в Исламской Республике, которую довольно жестко подавили местные власти, напомнил Громский.

«Погибла там пара сотен человек, кого-то действительно казнили, но уж точно не 30 000, о которых пишут западные пропагандистские СМИ. И в этом контексте бомбежки Ирана теряют свой политический смысл. По кому вы там собрались стрелять? По штабам Корпуса стражей Исламской Революции? Так они находятся в густонаселенных районах. Убьете вы пару сотен ксировцев, но вместе с ними и тысячи мирных граждан. А такая история уже будет сильно вредить имиджу Трампа как миротворца», — отметил эксперт.

По мнению Мзареулова, корректнее называть эти протесты полноценной попыткой мятежа, инициированного извне.

«Даже если исходная вспышка недовольства была естественной, дальнейшую спираль закручивало ЦРУ. Протестующие накачивались западными деньгами, оружием, пропагандой. Вполне вероятно, что среди мятежников присутствуют американские либо израильские диверсанты. Это можно предположить исходя из того, что протестующие активно и целенаправленно нападали на иранских силовиков. Но с протестами у США не вышло. Возможно, сейчас будет разыгрываться новый силовой сценарий уже с военным нападением», — сказал он.

Как Россия может помочь Ирану

Мзареулов напомнил, что позиция Россия по Ирану и Израилю сугубо дипломатическая: Кремль стремится к заключению между ними паритетного соглашения.

«Президент Владимир Путин еще летом прошлого года заявлял, что нужно мирное урегулирование, при котором у Ирана будет мирный атом, а Израилю будет гарантирована безопасность. Но в современном мире дипломатия, не подкрепленная военным присутствием, может и не сработать», — отметил эксперт.

По его словам, если американское нападение на Иран произойдет, это нанесет урон его экономическим отношениям с Россией.

«Иран — наш важный партнер, с ним ведется обширное военно-техническое сотрудничество, то есть ущерб, нанесенный Ирану, будет также ущербом его торговым возможностям с нами», — пояснил историк.

Он указал, что Тегеран располагает весьма ограниченными возможностями для противостояния атаке США с моря.

«Иран может наносить ответные удары по Израилю или удары по американским базам, но с этих баз как раз сейчас выводится американский военный контингент. Насколько эффективны баллистические ракеты против кораблей — очень большой вопрос. То есть потенциально такие средства есть, но насколько они современны и способны ли они пробиться через оборону авианосной группы, на практике просто никогда не проверялось. И сейчас не хотелось бы, чтобы США и Израиль устроили Ирану такую проверку», — добавил эксперт.

По словам Громского, несмотря на то что Иран в последнее время «поиздержался» в смысле собственных баллистических ракет, ударить он может не только по базам США или израильской военной инфраструктуре, но и по мировому рынку нефтяных перевозок.

«Тегерану достаточно официально перекрыть Ормузский пролив, по которому проходит порядка 20% нефти в международной торговле. Помимо этого он может порекомендовать активизироваться в регионе отдельным, скажем так, неофициальным и куда более радикальным группам своих сторонников. Это вызовет рост цен на нефть, что в итоге будет на руку России, а не США», — указал аналитик.

Он отметил, что Россия уже сейчас выполняет важную роль в медиации возможного конфликта.

«Да, мы ограничены дипломатическими средствами, но это не значит, что мы их не используем. Сейчас у нас с США намечается нормализация отношений, Израиль и Иран — это государства, с которыми мы ведем полноценный конструктивный диалог. Исламская Республика — вообще наш стратегический партнер. Поэтому все шансы на успешное посредничество России в данном вопросе есть, лишь бы стороны конфликта не начали делать резких и необдуманных движений», — заключил Громский.

