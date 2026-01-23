«На всякий случай»: Трамп заявил о движении армады в сторону Ирана

Корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай», заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон из швейцарского Давоса. Он отметил, что американские силы внимательно наблюдают за тем, что происходит в Исламской Республике. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Знаете, у нас много кораблей, которые идут в том направлении — на всякий случай. У нас большая флотилия движется в том направлении, и посмотрим, что будет. У нас крупные силы направляются к Ирану. Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим, — сказал он.

Ранее старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что американская политика в отношении Ирана стала гораздо жестче за время президентства Дональда Трампа. По его словам, действия Вашингтона в отношении Тегерана приобрели более воинственный характер.

До этого Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам республиканца, вся страна «взлетит на воздух». Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны Тегерана.