10 марта 2026 в 23:43

В Иране отреклись от планов подготовки превентивного удара по США

Аракчи назвал ложными слухи о планах Ирана нанести превентивный удар по США

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети Х выступил с резким заявлением, в котором назвал сведения о якобы готовящемся нападении на американские силы «абсолютной ложью». Дипломат подчеркнул, что подобные инсинуации не имеют ничего общего с реальностью и преследуют конкретную политическую цель.

Аракчи добавил, что единственная цель этой лжи — оправдание операции «Эпическая ошибка». По его мнению, эта авантюра организована Израилем, а оплачивается обычными американцами.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем, чтобы наказать виновных в гибели мирных жителей. Он напомнил о ракетном ударе по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибло более 170 человек.

До этого Джалали заявил: Иран на протяжении многих лет доказывал, что готов поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность. Настоящие друзья познаются именно в сложных обстоятельствах, заключил он.

Между тем посольство США в Иране призвало находящихся на территории Республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам рекомендовали рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

