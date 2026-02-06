Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 07:29

США призвали американцев срочно бежать из Ирана

Вид на Тегеран Вид на Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданам Соединенных Штатов, находящимся на территории Ирана, следует как можно скорее покинуть страну, сообщили в пресс-службе американского посольства в республике. Американцев также предупредили о сбоях в работе интернета. Им рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США, — говорится в обращении.

В посольстве уточнили, что находящихся в Иране американцев могут задержать. Также не исключено, что за демонстрацией паспорта США или связей со страной последует арест. Кроме того, американцам напомнили, что США не имеют дипломатических или консульских отношений с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам политика, отсутствие договоренностей с Вашингтоном повлечет последствия для Тегерана. Трамп отметил, что не может гарантировать заключение соглашения между сторонами.

