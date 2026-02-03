Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 02:02

Трамп заявил, что несговорчивость чревата для Ирана последствиями

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отсутствие договоренностей с Соединенными Штатами повлечет последствия для Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что не может гарантировать заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Я бы хотел, чтобы путем переговоров была заключена сделка. Не уверен, что это произойдет. Сейчас мы ведем с ними переговоры, разговариваем с Ираном. Если нам удастся о чем-то договориться, будет прекрасно. Если же нет, то, вероятно, произойдет что-то плохое, — констатировал хозяин Белого дома.

До этого Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

Ранее выяснилось, что администрация Дональда Трампа дала понять Ирану, что открыта для встречи и обсуждения заключения сделки. Высокопоставленный американский чиновник указал, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану политик еще не принял.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент информировал, что власти Ирана экстренно выводят активы в зарубежные банки. Он утверждает, что эти деньги были якобы получены Тегераном за счет народа. По словам министра, Трамп поддерживает простых иранцев, поэтому поручил Минфину США ввести санкции против представителей иранского режима.

Иран
США
Дональд Трамп
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину при мобилизации
Один российский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Отравление детей угарным газом в детском саду Дагестана: что известно
Украинский министр оскорбил президента ФИФА из-за слов о России
Названы угнетающие нервную систему человека лаки, краски и грунтовки
Появились кадры с места поисков тела убитого мальчика в Петербурге
Постпреды Евросоюза готовят кредит Киеву на €90 млрд
Трамп заявил, что несговорчивость чревата для Ирана последствиями
В ФИФА прокомментировали возвращение российских команд на турниры
Подогрели Киев — заморозили Берлин: немцев заставили мерзнуть из-за Украины
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.