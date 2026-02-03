Трамп заявил, что несговорчивость чревата для Ирана последствиями

Отсутствие договоренностей с Соединенными Штатами повлечет последствия для Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что не может гарантировать заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Я бы хотел, чтобы путем переговоров была заключена сделка. Не уверен, что это произойдет. Сейчас мы ведем с ними переговоры, разговариваем с Ираном. Если нам удастся о чем-то договориться, будет прекрасно. Если же нет, то, вероятно, произойдет что-то плохое, — констатировал хозяин Белого дома.

До этого Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

Ранее выяснилось, что администрация Дональда Трампа дала понять Ирану, что открыта для встречи и обсуждения заключения сделки. Высокопоставленный американский чиновник указал, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану политик еще не принял.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент информировал, что власти Ирана экстренно выводят активы в зарубежные банки. Он утверждает, что эти деньги были якобы получены Тегераном за счет народа. По словам министра, Трамп поддерживает простых иранцев, поэтому поручил Минфину США ввести санкции против представителей иранского режима.