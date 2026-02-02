Администрация Трампа передала Ирану, что готова к переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Ирану, что открыта для встречи и обсуждения заключения сделки, сказал изданию Axios высокопоставленный американский чиновник. При этом, пишут журналисты, окончательного решения о нанесении удара по Ирану политик еще не принял.

Администрация Трампа через несколько каналов передала Ирану, что она открыта к встрече, чтобы провести переговоры по сделке, сказал Axios высокопоставленный американский чиновник, — сообщает портал.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о вероятном скором ударе США по Ирану. Он подчеркнул, что считает такую перспективу неизбежной.

До этого Трамп отметил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он информировал о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.