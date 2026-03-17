Белый дом объявил о восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Танкеры начали постепенно проходить через Ормузский пролив, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью CNBC. По его словам, полная разблокировка может произойти совсем скоро

Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана. Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это закончится в краткосрочной перспективе, — подчеркнул Хассет.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не будет функционировать так, как до атаки США и Израиля на Иран. По его словам, Иран не стремился закрывать этот важный путь мировой экономики.

До этого стало известно, что корейский миллиардер и глава Sinokor Га-Хен Чонг заработал на закрытии Ормузского пролива. Он купил и переправил шесть супертанкеров в Персидский залив, которые теперь сдает в аренду. Из-за блокады стоимость аренды судов выросла до $500 тыс. (40 млн рублей) в день, что в десять раз больше прошлогодней.