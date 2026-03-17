17 марта 2026 в 17:07

Белый дом объявил о восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Белый дом: танкеры начинают медленно ходить через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Танкеры начали постепенно проходить через Ормузский пролив, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью CNBC. По его словам, полная разблокировка может произойти совсем скоро

Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана. Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это закончится в краткосрочной перспективе, — подчеркнул Хассет.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не будет функционировать так, как до атаки США и Израиля на Иран. По его словам, Иран не стремился закрывать этот важный путь мировой экономики.

До этого стало известно, что корейский миллиардер и глава Sinokor Га-Хен Чонг заработал на закрытии Ормузского пролива. Он купил и переправил шесть супертанкеров в Персидский залив, которые теперь сдает в аренду. Из-за блокады стоимость аренды судов выросла до $500 тыс. (40 млн рублей) в день, что в десять раз больше прошлогодней.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
