Двое детей пострадали из-за атаки БПЛА на поселок в российском регионе Глава Адыгеи Кумпилов: двое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Энем

Двое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения также получили жилые дома и автомобили.

Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. <...> Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения, — написал он.

Всего повреждены восемь частных домовладений — у многих выбиты стекла и посечены крыши. Также были задеты три автомобиля, припаркованных рядом.

За ночь в Адыгее сбили четыре украинских БПЛА, они были перехвачены близ административного центра республики, города Майкопа, отметил Кумпилов. Налет обошелся без жертв и разрушений.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.