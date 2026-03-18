18 марта 2026 в 09:42

Двое детей пострадали из-за атаки БПЛА на поселок в российском регионе

Глава Адыгеи Кумпилов: двое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Энем

Двое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения также получили жилые дома и автомобили.

Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. <...> Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения, — написал он.

Всего повреждены восемь частных домовладений — у многих выбиты стекла и посечены крыши. Также были задеты три автомобиля, припаркованных рядом.

За ночь в Адыгее сбили четыре украинских БПЛА, они были перехвачены близ административного центра республики, города Майкопа, отметил Кумпилов. Налет обошелся без жертв и разрушений.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана
«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

