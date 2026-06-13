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13 июня 2026 в 02:18

Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване

«Известия»: в Армении задержали призывавшего к ударам по РФ блогера Вербицкого

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Армянские правоохранители задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ранее призывал к нанесению ударов по российской территории, сообщили «Известиям» в местной полиции. Задержанный помещен в комнату для задержанных аэропорта «Звартноц».

Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении, — говорится в публикации.

С января 2025 года он находился в международном розыске по линии МВД России. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан «вор в законе» Юсиф Алиев, находившийся в международном розыске с 2008 года. Ему инкриминируют несколько преступлений, в том числе убийство двух и более человек, уточнили в источнике.

До этого россиянина приговорили к семи годам колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности. Он призывал в интернете к разрушению Крымского моста и оправдывал действия ВСУ. По данным следствия, в одном из мессенджеров мужчина публиковал комментарии, в которых оправдывал украинский ракетный удар. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

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