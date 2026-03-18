18 марта 2026 в 07:23

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 85 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили четыре и три украинских БПЛА над Адыгеей и Ленобластью, по два — над территориями Воронежской и Астраханской областей. Еще по одному беспилотнику устранили над Калужской и Смоленской областями и над Ставропольским краем.

Утром 17 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 — сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.

