Пушилин обвинил Киев в блокаде и ударах по инфраструктуре

Киев применяет в отношении ДНР очередные запрещенные элементы блокады, атакуя дороги и транспорт, сообщил в эфире «Вестей» глава региона Денис Пушилин. Глава республики уточнил, что эти удары наносятся при поддержке Запада, они затрудняют жизнеобеспечение жителей.

Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало, — сказал Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что российские военные подразделения ведут активные боевые действия в лесных массивах в районе города Святогорска Донецкой Народной Республики. По словам руководителя республики, армия РФ также продвигается к северным окраинам Красного Лимана. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого Пушилин сообщал, что в Мариуполе, Горловке и Докучаевске ДНР пять мирных жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства. В Мариуполе, в Ильичевском районе, мужчина 1981 года рождения получил ранения средней тяжести. В Горловке, в Никитовском районе, ранения средней степени тяжести получили женщина 1976 года рождения и двое мужчин, родившихся в 1952 и 1950 годах.