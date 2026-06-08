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08 июня 2026 в 12:19

Ученый ответил, какие посевы могут погибнуть из-за заморозков

Ученый Сержанов: посевы перцев могут погибнуть из-за заморозков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посевы томатов, перцев и баклажанов могут погибнуть из-за заморозков в начале июня, рассказал «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, директор института агробиотехнологий и землепользования, профессор кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) Игорь Сержанов. Он отметил, что для таких культур критична температура от -1 до -2°С.

Все бахчевые — огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны — теряют жизнеспособность уже при −1°С. Набухшие почки и молодые побеги винограда повреждаются при той же температуре, — рассказал Сержанов.

Ученый подчеркнул, что холодостойкими культурами считаются капуста, лук, морковь, укроп и петрушка. По его словам, томаты могут восстанавливаться после серьезных повреждений, перец и баклажаны проще заменить на новую рассаду.

Ранее диетолог Виктория Говорушко рассказала, что фрукты и овощи, выращенные на даче, содержат гораздо больше витаминов, чем те, что куплены в магазине. Она посоветовала отдавать предпочтение местным сезонным продуктам, а не их импортным аналогам.

Общество
рассада
заморозки
овощи
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