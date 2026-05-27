Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных

Фрукты и овощи, выращенные на даче, содержат гораздо больше витаминов, чем те, что куплены в магазине, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. Она посоветовала отдавать предпочтение местным сезонным продуктам, а не их импортным аналогам.

Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются, — подчеркнула Говорушко.

Она уточнила, что чем дольше продукция хранится, тем сильнее в ней разрушается витамин С, отвечающий за иммунитет и бодрость. Врач посоветовала хранить фрукты целиком, поскольку при разрезании и взаимодействии с кислородом ускоряется расщепление полезных веществ. Она добавила, что для сохранения витаминного состава продукта подойдет заморозка.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что злоупотребление ягодами может привести к проблемам со здоровьем, поскольку в этом продукте содержится кислота. Она подчеркнула, что этот компонент может раздражать организм, в особенности поврежденный.