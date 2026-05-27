Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:36

Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных

Врач Говорушко: дачные фрукты и овощи содержат больше витаминов, чем магазинные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фрукты и овощи, выращенные на даче, содержат гораздо больше витаминов, чем те, что куплены в магазине, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. Она посоветовала отдавать предпочтение местным сезонным продуктам, а не их импортным аналогам.

Чтобы транспортировать фрукты из-за границы, их часто снимают недозревшими. Они не напитаны солнцем и витаминами. А те овощи и фрукты, которые растут у нас в сезон — это действительно кладезь витаминов. Они намного лучше усваиваются, — подчеркнула Говорушко.

Она уточнила, что чем дольше продукция хранится, тем сильнее в ней разрушается витамин С, отвечающий за иммунитет и бодрость. Врач посоветовала хранить фрукты целиком, поскольку при разрезании и взаимодействии с кислородом ускоряется расщепление полезных веществ. Она добавила, что для сохранения витаминного состава продукта подойдет заморозка.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что злоупотребление ягодами может привести к проблемам со здоровьем, поскольку в этом продукте содержится кислота. Она подчеркнула, что этот компонент может раздражать организм, в особенности поврежденный.

Здоровье
диетологи
рацион
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о любимых местах для отдыха
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев сообщил о найденной в Севастополе взрывчатке после атаки ВСУ
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана встретился с замглавы Минобороны России Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.