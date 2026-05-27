Владелица массажных салонов дала совет, как убрать отеки Владелица массажных салонов Гришкина: отеки уйдут при отказе от сахара

Чтобы убрать отеки, необходимо исключить сахар из рациона, рассказала VSE42.RU владелица тайских массажных салонов в Москве и автор подкаста Светлана Гришкина. Она отметила, что продукты с содержанием сахара провоцируют задержку жидкости в организме.

Замените на фрукты и ягоды. Уже через три–четыре дня уйдет до одного или двух литров лишней жидкости, живот станет заметно площе, — заявила Гришкина.

Предприниматель подчеркнула, что соль также задерживает воду в организме. По ее словам, от этого продукта отказаться сложнее, чем от сахара.

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, что в жаркую погоду лицо отекает еще сильнее из-за употребления сладких напитков и алкоголя. По ее словам, высокая температура воздуха приводит к расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса.