«Приходящее-уходящее»: онколог Черемушкин высказался об опухшей Лерчек

Отеки у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пройдут, сказал NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что такое часто наблюдается в период прохождения химиотерапии и является реакцией организма, со временем после процедур опухлость спадет.

Когда лечение проходит, такое (отек лица. — NEWS.ru) бывает, причин много. То есть эти отеки обусловлены кратковременным воздействием терапии, это приходящее-уходящее явление, — сказал Черемушкин.

В начале химиотерапии Валерия Чекалина побрила голову налысо, на последних кадрах видно, что ее лицо сильно опухло. Некоторые пользователи сравнили блогера с певицей Жанной Фриске, которая сильно располнела в ходе лечения рака.

Ранее друг семьи Валерии Чекалиной опубликовал кадры из больничной палаты после очередной процедуры химиотерапии. На снимках видно, что блогеру стало плохо, при этом она говорит о желании работать и решать финансовые вопросы.