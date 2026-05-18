Имя Лерчек помогло ее экс-стилисту продать фейки на 400 тыс. рублей

Бывшего стилиста блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвиру Янковскую обвинили в продаже поддельных вещей люксовых брендов на 398 тыс. рублей, передают «Известия». Потерпевшая рассказала, что полностью доверяла Янковской, поскольку та сотрудничала со знаменитостью.

По ее словам, стилист уверяла, что через нее можно приобрести оригинальные вещи. Женщина заказала сумки Prada и Louis Vuitton, украшения Balenciaga и шарф. Подозрения появились после того, как внутри одной из сумок обнаружили пупырчатую упаковку. Вещи отправили на экспертизу, которая установила, что продукция оказалась поддельной. При этом потерпевшая отметила, что не настаивает на строгом наказании для Янковской, так как ответчик воспитывает двоих детей.

Будет достаточно вернуть деньги обманутым и извиниться, — сказала истец.

Ранее и сама Лерчек подала в суд на Янковскую. По мнению знаменитости, экс-стилист обманула ее на 2,4 млн рублей. Чекалина отметила, что периодически сомневалась в качестве отдельных вещей, однако продолжала доверять стилисту, считая ее близким человеком. Подозрения усилились после появления одежды и обуви с явными дефектами.