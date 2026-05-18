А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище

Москва и Московская область в минувшие выходные подверглись массированной атаке украинских дронов: в результате налетов БПЛА есть погибшие и раненые. На эти нападения Россия отвечает масштабными ударами по позициям ВСУ и связанным с украинской армией объектам инфраструктуры. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: обстрелы со стороны ВС РФ будут только усиливаться. Куда еще могут ударить российские ракеты и беспилотники и как заставить Киев прекратить террор мирного населения — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВСУ на Москву

Украинская армия устроила массированную атаку на российские регионы в ночь на 17 мая. Министерство обороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 556 БПЛА ВСУ.

«Дроны сбивали над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей», — рассказали в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 131 сбитом БПЛА на подлете к городу. По подсчетам властей, ранения получили 12 человек, повреждены три дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь рассказал о трех погибших жителях региона: в Химках один из БПЛА попал в частный дом, жертвой атаки стала женщина. Кроме того, двое мужчин погибли в результате падения обломков дрона на строящееся здание в Мытищах.

Последствия атаки БПЛА в Подмосковье Фото: РИА Новости

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность: это была заранее спланированная и подготовленная акция Киева.

«Атака готовилась еще на 9 мая. Предупреждение России о том, что ответ на удары во время Дня Победы будет максимально соразмерным, дошло. Владимиру Зеленскому, который до этого был в Великобритании, видимо, сказали не создавать прецедент, чтобы РФ не ударила в ответ и не начала делать следующие шаги. Но на Украине своя логика: раз нельзя девятого, то давайте ударим после. Скорее всего, беспилотники были накоплены Киевом заранее. Именно сейчас их и бросили в атаку», — считает он.

Издатель фактчекингового агентства «Сенсаций.Нет» Александр Фролов обратил внимание на «медийный» характер очередной украинской атаки.

«Мы сейчас наблюдаем какие-то панические реакции в ряде СМИ по поводу этой атаки. Но если отринуть эмоции — что в стратегическом или тактическом плане дал этот налет Киеву? По-моему, ничего, кроме проблем и усиления ударов по Украине со стороны России. Более того, Запад в этот медийный шум вкладывает миллиарды долларов и евро. То есть не в тактику или стратегию, а в картинку и панику в СМИ», — заметил он в беседе с NEWS.ru.

Как Россия отвечает на атаки Украины

Россия уже ответила на очередной акт военной агрессии Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 18 мая войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК, военным аэродромам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru охарактеризовал ответный удар российской армии как «максимально эффективный».

«По „горячим следам“ был нанесен массированный удар по Украине, очень „хорошо“ пришлось ночью Днепропетровску — в частности, его военным и ракетным предприятиям, а также всей энергетической инфраструктуре республики», — сказал он. Подтверждения этих сведений от МО России не поступало.

При этом он не исключает, что пока «удар возмездия» не завершен.

«С момента атаки дронов ВСУ прошло чуть больше суток. Думаю, что мы только начали — впереди Украину ждут не самые приятные несколько недель. Вообще было бы хорошо уничтожить весь ВПК этой страны — как минимум на ее территории — заодно с энергетикой и транспортным сообщением. В чем-то это не очень гуманно, но весьма результативно», — поделился мнением эксперт.

Куда еще могут ударить ВС РФ на Украине

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: у России есть целый ряд вариантов для максимально жесткого ответа на агрессию ВСУ против мирных граждан. Однако все они, считают аналитики, сопряжены уже не с военными, а с политическими издержками.

По мнению Леонкова, один из предполагаемых сценариев — нанесение ударов по европейским заводам, производящим дроны и комплектующие для них.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«МО РФ уже публиковало данные о возможных целях. Если военным дадут приказ, они сделают. Но я думаю, основная загвоздка здесь — политические риски, потому что сейчас Европа, которая наглеет вместе с Украиной, заранее сформировала информационную повестку на этот повод. Руководство ЕС и НАТО не сообщают европейцам, что украинские беспилотники массово атакуют территорию России. Поэтому, когда пойдет ответный удар по заводам в Европе, она назовет это актом агрессии и оправдает свои усилия по милитаризации. Вопрос заключается в том, как правильно просчитают политические риски, и как правильно обоснуют этот удар на открытых площадках типа ООН», — считает военный эксперт.

Мзареулов видит еще два варианта радикального решения украинской проблемы. Один из них — физическое устранение Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

«Помимо уничтожения ВПК Украины, можно ликвидировать Зеленского и посмотреть, кто придет ему на смену. Собственно, он не уничтожен, на мой взгляд, только потому, что не очень понятно, кто придет на его место и не будет ли это еще более неадекватный персонаж. Адекватных, как показывают недавние события, в политических элитах этой страны нет, там всем управляет, как выяснилось, гадалка Андрея Ермака», — отметил Мзареулов.

Вторая действенная возможность — это применение по территории Украины тактического ядерного оружия, добавил аналитик.

«Это действительно очень заманчиво, но непредсказуемо. На мой взгляд, пока на политической арене есть Дональд Трамп, не стоит для него создавать прецедент: заполыхает моментально, поскольку в случае легитимизации применения ядерных вооружений, США за такую шикарную возможность непременно ухватятся. И это уже грозит глобальными осложнениями. Если же говорить о конкретных формах применения ТЯО на Украине, то либо это точечные удары — например, по тому же бункеру Зеленского, — либо выжигание всей прифронтовой полосы и нанесение стратегических ударов по городам, но это не наш метод. Как бы то ни было, Генштаб и высшее руководство России знают, чем и как в дальнейшем ответят на террористический акт ВСУ. И Украине это очень не понравится», — подытожил Мзареулов.

