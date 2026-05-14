Мракобесы у власти: Украиной управляют колдуны и тарологи

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины выяснила: бывший глава офиса президента Андрей Ермак обсуждал все важнейшие кадровые вопросы с гадалкой. И это далеко не первое свидетельство оккультных наклонностей чиновника. Член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему магическое мышление украинских руководителей опасно для всей страны.

«Магическая» политика

В Киеве состоялось заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в отмывании денег Ермака. На нем прокуроры заявили, что в переписках экс-главы офиса президента Украины упоминается некая гадалка, с которой тот советовался по кадровым вопросам. Издание Hromadske сообщило, что женщина была записана в смартфоне Ермака как «Вероника Фэншуй Офис». С ней он, предположительно, обсуждал кандидатуры премьер-министра, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Владимира Зеленского без указания имен.

Более того, с Вероникой Ермак обсуждал и «нанесение контрудара» по коалиции противников президента, которые, по его мнению, сгруппировались вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В одной из бесед экс-глава офиса Зеленского заявил «советнице», что «готов на все».

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая сейчас выступает с критикой бывшего патрона, в феврале утверждала: различные источники сообщали ей об оккультных хобби Ермака — все они были «очень напуганы». И им было чего бояться: по утверждению Мендель, чиновник увлекался практиками ритуальной некромантии: по его заказу некие маги «собирали воду с трупов» и делали «каких-то кукол», которых затем складывали в сундук «с мертвецами».

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Ермак сотрудничал с колдунами и медиумами из Израиля, Грузии и Латинской Америки. А во время обысков в ноябре прошлого года детективы НАБУ нашли у соратника Зеленского атрибутику в виде зеркал, браслетов, ритуальных предметов и кукол.

Впрочем, Ермак — не единственный персонаж в украинском политикуме, который увлекается «альтернативными практиками». В феврале на трехсторонних переговорах в Женеве его преемник на посту главы офиса Зеленского Кирилл Буданов появился с красной нитью на руке. Она отсылает нас к каббалистике, где считается «оберегом от сглаза и порчи», приносящим удачу.

Некромантия на марше

На украинской земле культ чертовщины цветет не одну сотню лет — об этом писал еще русский классик Николай Васильевич Гоголь. Но суть проблемы глубже — речь идет о так называемом магическом мышлении, особенно распространенном в политике и бизнесе.

Магия и ритуалистика многих примитивных языческих и неоязыческих культов в основе своей являются эквивалентами сделки. Система проста: я приношу жертву божествам, лоа, духам предков и рода (нужное вписать), а за это они дают мне силу, удачу, прибыль, здоровье и чего только ни пожелается. Лишь бы цена соответствовала запросу.

В случае с Ермаком показательно упоминание термина «фэншуй». В массовом сознании это китайская практика расставления предметов в пространстве таким образом, чтобы некие «природные энергии» пришли в состояние гармонии. Большинство не задается вопросом — а зачем их, собственно, в гармонию приводить? Если открыть монографию Алексея Дельнова «Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна», то можно узнать, что это необходимо для задабривания духов умерших предков. То есть это все та же некромантия, только в «причесанном» виде.

Так почему же именно украинских оккультистов — что во власти, что около нее — так тянет на чернуху и мертвечину? Ответ прост: в оккультизме смерть — это один из полюсов «силы». Куда более бескомпромиссный, но и релятивистский с точки зрения морали и нравственности, нежели жизнь. На войне все средства хороши, а самые смертоносные — еще лучше. В этом контексте религиозный выбор Ермака вполне очевиден.

К чему приводит магическое мышление

Главная опасность магического мышления, так характерного для представителей украинских элит, в искажении восприятия его носителя. Власть в руках такого человека превращается в абсолютное зло.

Яркий пример — некогда обычный врач Франсуа Дювалье, который в 1957 году пришел к власти на Гаити. В историю он вошел как Папа Док, который сам себя провозгласил воплощением Барона Субботы, то есть гаитянского Харона. Верил ли он в этот свой образ или просто использовал в целях пропаганды? Поначалу, возможно, второе. Но потом поверил так, что его личная гвардия тонтон-макутов уничтожила от 60 до 600 тысяч гаитян. Кстати, в годы диктаторства Папы Дока в стране ходило поверье, что тонтон-макуты — это поднятые им из могил зомби, которые обладают сверхчеловеческими способностями и карают всякого, кто хотя бы подумал плохо о «пожизненном президенте Гаити».

Как бы цинично это ни звучало, но такие «магические» механизмы удержания власти максимально эффективны. Это видно по Украине, где одним из фаворитов Ермака, когда тот был у власти, стал «маг Велиар» (Богдан Орищенко) — тот самый, что проводил свои протестные акции у Киево-Печерской лавры и которого в сентябре 2023 года спикер Рады Руслан Стефанчук наградил орденом «Гордость и слава Украины». Какая страна — такая и «гордость».

Материалисты и верующие могут постоянно спорить о том, есть ли ад, дьявол и злые духи, но в одном, думается, сойдутся полностью: на Украине никаких чертей не нужно, там власть справляется со всем сама. Инфернальный образ действий и мышления в этой стране понимается как эталонный и образцовый. А начинается все с Вероники Фэншуй и красной нитки на руке.

