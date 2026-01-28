На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, на Украине многие ожидают, что политик в скором времени получит подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

На самом деле привлекать магов к своему пиару начал <…> уже экс-политик Али-Баба (псевдоним, под которым Ермак упоминается на пленках НАБУ. — NEWS.ru). <…> Учитывая, что только ленивый не написал, что Ермак вот-вот получит подозрение НАБУ, прошу уже заранее использовать позицию его мага Велиара (украинский таролог. — NEWS.ru) по этому поводу.<…> Карты ведь не лгут, — написал Железняк.