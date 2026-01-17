Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 19:27

«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы

Медведчук: Зеленский согласится на выборы только при уверенности в фальсификации

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский согласится провести выборы, если будет на 100% уверен в нужном количестве фальсифицированных голосов, сообщил ТАСС экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По мнению политика, глава государства уже продал страну американцам.

Если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением. Кровавый клоун уже продал Украину США, и его осталось только слить и утилизировать. Наркофюрер это знает и не торопится, думает, как пропетлять, — сообщил Медведчук.

Ранее политик заявил, что у лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко нет шансов одержать победу на выборах. Медведчук напомнил, что на выборах 2019 года бывший премьер-министр выступала за вступление Украины в НАТО и критиковала Минские соглашения. По его словам, Тимошенко вместе с Зеленским выступала за то, чтобы расформировать антикоррупционные органы.

