Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что может избраться на третий президентский срок, несмотря на запрет в Конституции США. Выступая на мероприятии по вопросам энергетики в городе Корпус-Кристи, он подчеркнул, что такой исход был бы справедливым, так как в 2020 году, когда в президентской гонке победил Джо Байден, демократы «мошенничали вовсю» с результатами голосования.
Может быть, мы останемся еще на один срок. <…> Ну, мы имеем на это право, поскольку они мошенничали вовсю при втором [сроке]. Мы бы в действительности имели бы на это право, — заявил Трамп.
Американский лидер также назвал многих известных членов Демократической партии сумасшедшими и призвал сторонников сделать все для победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. На этих выборах будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.
Ранее автор политической биографии президента США Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов отмечал, что Трамп намерен доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года. Он напомнил о недавнем визите агентов ФБР в Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов.