Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок Трамп заявил, что может избраться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что может избраться на третий президентский срок, несмотря на запрет в Конституции США. Выступая на мероприятии по вопросам энергетики в городе Корпус-Кристи, он подчеркнул, что такой исход был бы справедливым, так как в 2020 году, когда в президентской гонке победил Джо Байден, демократы «мошенничали вовсю» с результатами голосования.

Может быть, мы останемся еще на один срок. <…> Ну, мы имеем на это право, поскольку они мошенничали вовсю при втором [сроке]. Мы бы в действительности имели бы на это право, — заявил Трамп.

Американский лидер также назвал многих известных членов Демократической партии сумасшедшими и призвал сторонников сделать все для победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. На этих выборах будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.

Ранее автор политической биографии президента США Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов отмечал, что Трамп намерен доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года. Он напомнил о недавнем визите агентов ФБР в Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов.