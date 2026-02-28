Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 07:59

Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок

Трамп заявил, что может избраться на третий президентский срок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп заявил, что может избраться на третий президентский срок, несмотря на запрет в Конституции США. Выступая на мероприятии по вопросам энергетики в городе Корпус-Кристи, он подчеркнул, что такой исход был бы справедливым, так как в 2020 году, когда в президентской гонке победил Джо Байден, демократы «мошенничали вовсю» с результатами голосования.

Может быть, мы останемся еще на один срок. <…> Ну, мы имеем на это право, поскольку они мошенничали вовсю при втором [сроке]. Мы бы в действительности имели бы на это право, — заявил Трамп.

Американский лидер также назвал многих известных членов Демократической партии сумасшедшими и призвал сторонников сделать все для победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. На этих выборах будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.

Ранее автор политической биографии президента США Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов отмечал, что Трамп намерен доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года. Он напомнил о недавнем визите агентов ФБР в Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов.

США
Дональд Трамп
выборы
президенты
