28 февраля 2026 в 08:36

США отложили продажу оружия Тайваню из-за страха Трампа перед Си Цзиньпином

NYT: США отложили продажу оружия Тайваню перед визитом Трампа в Китай

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Вашингтон отложил реализацию сделки по продаже вооружений Тайваню из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай и во избежание негативной реакции со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, передает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, стоимость контракта составляет приблизительно $13 млрд.

По словам одного из чиновников, представители администрации сообщили некоторым участникам процесса одобрения сделки, что Белый дом приказал ведомствам не предпринимать никаких действий, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа с Си Цзиньпином, — сказано в материале.

Ранее китайские аналитики сообщили, что российская сторона с большим теплом отреагировала на предложение Пекина для президента РФ Владимира Путина посетить Китай. По словам журналистов, Кремль возлагает большие надежды на предстоящую встречу.

До этого политолог-американист Малек Дудаков пришел к выводу, что Евросоюз мог бы оказать сопротивление президенту США только при поддержке России. По его словам, Москва остается единственной силой, способной сбалансировать влияние Вашингтона в Европе.

Дональд Трамп
США
Си Цзиньпин
оружие
