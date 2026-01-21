Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:46

Названо условие, при котором Евросоюз мог бы сопротивляться Трампу

Политолог Дудаков: Евросоюз мог бы сопротивляться Трампу только при поддержке РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз мог бы оказать сопротивление президенту США Дональду Трампу только при поддержке России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Москва является единственной силой, способной сбалансировать влияние Вашингтона в Европе.

Россия — это единственная сила, которая может сбалансировать влияние США в Старом Свете. Когда эта мысль дойдет до европейских политиков и произойдет большой разворот в отношениях с РФ, тогда у них появятся надежды удержать хотя бы какое-то место за собой в новом миропорядке. Но без поддержки России у Европы нет шансов сопротивляться давлению Трампа, — высказался Дудаков.

Он добавил, что ожидается визит британского премьера Кира Стармера в Китай, куда может также приехать и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам политолога, европейцы будут стремиться ускорить заключение масштабной торговой сделки с Индией, чтобы опередить американцев.

Мы ожидаем визита Стармера в Китай. Я думаю, туда может снова приехать и Макрон. Европейцы попытаются ускориться с заключением большой торговой сделки с Индией, чтобы добиться этого быстрее, чем американцы. Недавно они уже заключили соглашение с Латинской Америкой и будут пытаться перезагрузить отношения с КНР, — резюмировал Дудаков.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что идея создания Совета мира, выдвинутая Трампом, является убийственной для политических элит Европы, поскольку лишает их возможности определять правила международной игры. По его словам, эта инициатива американского лидера соответствует интересам других крупных держав и ведет к смене миропорядка.

