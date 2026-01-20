Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:12

В Германии ответили, почему Совет мира вогнал Европу в панику

Политолог Рар: Совет мира стал убийственной идеей для политиков Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Идея создания Совета мира, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, является убийственной для политических элит Европы, поскольку лишает их возможности определять правила международной игры, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, эта инициатива американского лидера соответствует интересам других крупных держав и ведет к смене миропорядка.

Европейцы пытаются сохранить свой монополярный мир, основанный на правилах и либеральных ценностях. Трамп предлагает то, что хотят и Владимир Путин, и Си Цзиньпин (лидер КНР. — NEWS.ru), а именно новый договор между постоянными членами Совбеза ООН, где национальные интересы крупных держав будут учтены. Для европейцев эта идея убийственна, она лишает либеральные элиты ЕС определять правила игры на международной арене по моральным критериям, — пояснил Рар.

Он отметил, что в коалиции Запада появились разногласия. По словам политолога, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер призывают сплотиться против Путина или Трампа, а французский лидер Эммануэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони готовы вести диалог с Россией.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял невозможность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако, по словам эксперта, на данный момент будущее организации кажется туманным.

Дональд Трамп
США
Европа
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
На Украине ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
В России решили начать борьбу с дипфейками
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.