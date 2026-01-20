В Германии ответили, почему Совет мира вогнал Европу в панику

Идея создания Совета мира, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, является убийственной для политических элит Европы, поскольку лишает их возможности определять правила международной игры, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, эта инициатива американского лидера соответствует интересам других крупных держав и ведет к смене миропорядка.

Европейцы пытаются сохранить свой монополярный мир, основанный на правилах и либеральных ценностях. Трамп предлагает то, что хотят и Владимир Путин, и Си Цзиньпин (лидер КНР. — NEWS.ru), а именно новый договор между постоянными членами Совбеза ООН, где национальные интересы крупных держав будут учтены. Для европейцев эта идея убийственна, она лишает либеральные элиты ЕС определять правила игры на международной арене по моральным критериям, — пояснил Рар.

Он отметил, что в коалиции Запада появились разногласия. По словам политолога, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер призывают сплотиться против Путина или Трампа, а французский лидер Эммануэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони готовы вести диалог с Россией.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял невозможность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако, по словам эксперта, на данный момент будущее организации кажется туманным.