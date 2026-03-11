На Западе нашли способ избежать обвала нефтяного рынка

Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает беспрецедентные меры для сдерживания цен на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. В ближайшие дня на рынок может быть выброшен рекордный объем стратегических запасов нефти в размере более 182 млн баррелей.

Решение по этому вопросу может быть принято уже в среду 11 марта. В случае одобрения инициативы текущий объем интервенции станет самым масштабным за всю историю организации, созданной в 1974 году для регулирования рынка после нефтяного кризиса.

МЭА намерено использовать инструмент стратегических резервов, чтобы компенсировать опасения рынка по поводу возможных перебоев в поставках из проблемного региона и предотвратить резкий скачок стоимости углеводородов. Глава агентства Фатих Бироль на днях отмечал, что страны — члены IEA располагают более чем 1,2 млрд баррелей государственных чрезвычайных запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных запасов.

Ранее нефтяной аналитик, член Валдайского клуба Олжас Байдильдинов заявил, что цены на нефть снизились. При этом он отметил, что в сравнении с февралем стоимость оказалась выше. По словам эксперта, фиксинга свыше $100 за баррель за это время не наблюдалось.