10 марта 2026 в 16:38

Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть

Аналитик Байдильдинов: цены на нефть снизились

Цены на нефть снизились, рассказал «ФедералПресс» нефтяной аналитик, член Валдайского клуба Олжас Байдильдинов. При этом он отметил, что в сравнении с февралем цены оказались выше. По словам эксперта, фиксинга свыше $100 за баррель за это время не наблюдалось.

Пока мы спали, нефть по щелчку побежала вниз, хотя $88,38 за Brent все равно существенно больше $72,58 на 27 февраля (до момента военной операции в Иране). Важно понять, что фиксинга свыше $100 за баррель не было, — рассказал Байдильдинов.

По словам аналитика, самая высокая цена за период составила $92,88 по состоянию на 6 марта. Он отметил, что на дальнейшей динамике цен скажется положение вокруг Ормузского пролива — там после начала конфликта на Ближнем Востоке оказались заблокированы нефтяные танкеры.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Он отметил, что негативные последствия, прежде всего, коснутся нефтяной отрасли.

