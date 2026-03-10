Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:11

Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей

Глыба льда с крыши упала на BMW X6 за 20 млн рублей в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

BMW X6 Competition ценой более 20 млн рублей раздавила упавшая ледяная масса на Окружном проезде в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. В момент падения льда внутри иномарки находился мужчина, который по счастливой случайности не получил травм.

Очевидцы пояснили, что тяжелые зимние осадки рухнули на транспортное средство при его выезде со двора дома номер 16. Удар привел к серьезной деформации крыши и капота, а также к повреждению подвески и разрушению лобового стекла. Предварительный размер нанесенного ущерба оценивается примерно в 13 млн рублей. Спустя два часа после аварии на место прибыли работники коммунальных служб и начали проводить очистку крыши.

Ранее сотрудница Высшей школы экономики скончалась после того, как на нее упала глыба льда. Прибывшие на вызов врачи незамедлительно попытались оказать женщине помощь, однако полученные повреждения оказались слишком серьезными. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого в Рязани от падения ледяной глыбы с крыши здания погибла местная жительница. Трагедия произошла вечером 4 марта на улице Павлова, когда девушка шла по тротуару. В этот момент снежная масса обрушилась на нее сверху. Удар был огромной силы, и пострадавшая сразу потеряла сознание, упав на землю. Ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, но спасти девушку не удалось.

BMW
машины
лед
крыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.