Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей Глыба льда с крыши упала на BMW X6 за 20 млн рублей в Москве

BMW X6 Competition ценой более 20 млн рублей раздавила упавшая ледяная масса на Окружном проезде в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. В момент падения льда внутри иномарки находился мужчина, который по счастливой случайности не получил травм.

Очевидцы пояснили, что тяжелые зимние осадки рухнули на транспортное средство при его выезде со двора дома номер 16. Удар привел к серьезной деформации крыши и капота, а также к повреждению подвески и разрушению лобового стекла. Предварительный размер нанесенного ущерба оценивается примерно в 13 млн рублей. Спустя два часа после аварии на место прибыли работники коммунальных служб и начали проводить очистку крыши.

Ранее сотрудница Высшей школы экономики скончалась после того, как на нее упала глыба льда. Прибывшие на вызов врачи незамедлительно попытались оказать женщине помощь, однако полученные повреждения оказались слишком серьезными. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого в Рязани от падения ледяной глыбы с крыши здания погибла местная жительница. Трагедия произошла вечером 4 марта на улице Павлова, когда девушка шла по тротуару. В этот момент снежная масса обрушилась на нее сверху. Удар был огромной силы, и пострадавшая сразу потеряла сознание, упав на землю. Ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, но спасти девушку не удалось.