Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW

Продажи новых автомобилей BMW локальной сборки в России в 2025 году увеличились в 2,8 раза - до 145 штук, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГАИ. Отмечается, что речь идет речь идет о машинах калининградского «Автотора», который продолжает сборку из машинокомплектов, оставшихся после ухода автогиганта.

Машинокомплекты могли быть доукомплектованы компонентами, приобретенными у сторонних поставщиков и не предназначенными для производства автомобилей конкретного типа, — поясняли в компании.

Российское подразделение BMW ранее заявляло, что контроль качества автомобилей, выпускаемых на мощностях ушедшего автогиганта не проводится. Компания обращала внимание на возможные риски, связанные с эксплуатацией таких транспортных средств.

Источники издания предполагают, что производство автомобилей марки BMW в России может продолжиться и в 2026 году путем использования оставшегося запаса комплектующих деталей. При этом эксперты допускают вероятность поставок машинокомплектов из Китая.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн BMW предписал своему китайскому подразделению категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию. В компании подчеркнули, что попадание машин в Россию по параллельному импорту происходит вне ее сферы влияния и прямо против ее воли.