12 марта 2026 в 17:24

В Петербурге пройдет первый Международный транспортно-логистический форум

Фото: Фонд Росконгресс
В Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля состоится первый Международный транспортно-логистический форум. Основным вопросом для обсуждения станет развитие международных транспортно-логистических коридоров, укрепление интеграционных связей в рамках международных объединений и цифровизация различных отраслей. Участие в мероприятии примут более 60 стран.

Среди них не только ключевые партнеры, такие как Республика Беларусь, Китай и Индия, но и страны Африки, Азии и Арабского мира. Уже подтвердили участие более 25 иностранных министров, а также представители международных транспортных организаций и бизнеса. Уверен, что форум станет важной площадкой в календаре мирового транспортного сообщества и будет способствовать укреплению транспортной связанности между странами глобального большинства, способствуя их процветанию и укреплению, — рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению МТЛФ Антон Кобяков.

Участниками мероприятия станут производители транспортных решений, транспортно-логистические компании и эксперты в области логистики и инфраструктуры. Международный транспортно-логистический форум впервые пройдет в России при поддержке Минтранса РФ, Фонда Росконгресс и при поддержке Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте с 20 по 22 апреля состоится VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие проведут на базе центра CAEx Uzbekistan площадью свыше 18 тыс. квадратных метров.

форумы
промышленность
Санкт-Петербург
логистика
