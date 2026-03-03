Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» состоится в Ташкенте

В Ташкенте с 20 по 22 апреля состоится VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие проведут на базе центра CAEx Uzbekistan площадью свыше 18 тыс. квадратных метров. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Ее организатором стала компания «Формика Ивент».

Мероприятие традиционно объединит представителей бизнеса и власти из России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран. Регистрацию на него уже запустили на официальном сайте выставки. Всего предусмотрено четыре формата участия: экспонент, ВИП, посетитель и СМИ.

Экспозицию и деловую программу ИННОПРОМА посвятят машиностроению, металлургии, производственным технологиям, а также решениям в сфере энергетики. Свои проекты представят крупнейшие предприятия России и Узбекистана. В частности, от РФ выступят Ростех, Росатом, ТМХ, КамАЗ, ГК «Нацпроектстрой», Магнитогорский металлургический комбинат, «Арнест Юнирусь» и другие компании. Свою продукцию и технологические решения также презентуют Белоруссия и Казахстан.

В ИННОПРОМ-2025 приняли участие 276 экспонентов из 17 регионов России, а также свыше 200 компаний из Узбекистана и других стран Центральной Азии. Всего на выставке побывали делегации из 35 стран мира.

Ранее в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний — всего за три дня мероприятие посетили более 5 тыс. человек. В рамках проекта участники дискуссии обсудили важность двустороннего взаимодействия России и Саудовской Аравии и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.