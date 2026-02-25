Зимняя Олимпиада — 2026
Путину показали устройство для мгновенного «чтения» ДНК

Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий, где ему представили инновационный нанопоровый секвенатор — устройство для распознавания нуклеотидов в ДНК и РНК, сообщили в Кремле. Глава государства осмотрел стенд Минпромторга, на котором были представлены ключевые направления работы в рамках нацпроекта «Биоэкономика».

Путину рассказали, что новый прибор позволит быстро изучать вирусы и патогены, он найдет активное применение в криминалистике, сельском хозяйстве, медицине и других сферах.

Ранее Путин на Форуме будущих технологий заявил о необходимости введения экспериментального правового режима для биотехнологической отрасли. По информации пресс-службы Кремля, глава государства отметил, что такой подход уже успешно зарекомендовал себя в сфере беспилотных авиасистем и искусственного интеллекта.

Кроме того, президент России на Форуме будущих технологий заявил, что страна добилась существенного прогресса в создании цифровых платформ и готова делиться этими разработками с другими государствами. По словам главы государства, отечественные цифровые решения отвечают передовым мировым требованиям и способны внести вклад в глобальное развитие.

