18 марта 2026 в 18:45

«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом

В ВС Ирана пообещали сжечь дотла всю энергоинфраструктуру США и Израиля

Иран уничтожит всю топливную, энергетическую и газовую инфраструктуру противника в ответ на удары по нефтяным объектам, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» в эфире гостелерадиокомпании. Обращаясь к США и Израилю, он также пригрозил, что в результате они будут вынуждены «бросить своих солдат в воду и потерять свое достоинство».

Инфраструктура, связанная с источником агрессии, будет сожжена дотла при первой же возможности. Мы заявляем трусливой и агрессивной армии преступной Америки и жестокому, детоубийственному сионистскому режиму, что вы будете вынуждены бросить своих солдат в воду и потерять свое достоинство, — подчеркнул военный.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что война на Ближнем Востоке набирает обороты и создает реальную угрозу инфраструктурным проектам. По его словам, боевые действия нарушают мировые цепочки поставок, связанные с регионом.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

