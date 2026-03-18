18 марта 2026 в 19:45

«Мы бы отговорили»: Мерц пожаловался на равнодушие США по Ирану

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что смог бы убедить США не нападать на Иран. Он также признался, что Вашингтон не поинтересовался мнением ЕС перед началом боевых действий.

Вашингтон не посоветовался с нами (перед принятием решения в отношении Ирана — NEWS.ru) и не счел европейскую помощь необходимой. Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время, — заявил Мерц.

По его словам, в ходе дальнейших переговоров Берлин дал «ясно понять», что у Евросоюза остается по-прежнему много вопросов по вторжению в Иран. Мерц также снова исключил возможность участия Германии в конфликте на Ближнем Востоке.

До этого появилась информация о том, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.

